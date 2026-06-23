Slim Wedges: Αυτό το καλοκαίρι είναι επίσημα και πάλι τάση
MARIE CLAIRE

Slim Wedges: Αυτό το καλοκαίρι είναι επίσημα και πάλι τάση

Οι νέες εκδοχές τους είναι μίνιμαλ και εκλεπτυσμένες.

Slim Wedges: Αυτό το καλοκαίρι είναι επίσημα και πάλι τάση
Oπως συμβαίνει συχνά στη μόδα, οι πιο απρόσμενες επιστροφές είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες. Οι χαμηλές πλατφόρμες, ένα στυλ παπουτσιών που για χρόνια έμοιαζε να έχει περάσει οριστικά στο αρχείο, επανέρχονται φέτος στο προσκήνιο διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.

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