Από το γυμναστήριο στις βόλτες: Πώς να φορέσετε το αθλητικό σορτς με στυλ

Το ρετρό και vintage στυλ γυμναστηρίου έχει αρχίσει να επανέρχεται δυναμικά στα ραντάρ μας, οπότε δεν είναι έκπληξη η ανάδυση αθλητικών σορτς. Ωστόσο, φαίνεται πως έχουν βρει τη θέση τους και εκτός γυμναστηρίου, συνδυασμένα με απρόσμενα αξεσουάρ και φαινομενικά αντιφατικά κομμάτια.Μερικές ιδέες που έχουμε αγαπήσει για να βάλουμε τα άνετα σορτσάκια μας ακόμα και όταν δεν αθλούμαστε.Με Mary-Janes για χαλαρή βόλταΈνα πλήρως χαλαρό και σπορ look μπορεί να ανατραπεί με το κατάλληλο παπούτσι. Παίρνουμε έμπνευση από τη Zoe Kravitz, η οποία δε θυσίασε την άνεση στη βόλτα της, ωστόσο ενέταξε μια πιο girly νότα επιλέγοντας να φορέσει φλατ Mary-Janes αντί για τα συνήθη sneakers.