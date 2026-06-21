Γιατί φοβόμαστε να μοιάζουμε με τουρίστριες;
Γιατί φοβόμαστε να μοιάζουμε με τουρίστριες;
Κάθε φορά που πάμε σε ένα νέο μέρος, είμαστε, εξ ορισμού, τουρίστριες
Τουρίστας. Μια λέξη, μια συγκεκριμένη εικόνα: κάψιμο από τον ήλιο που θυμίζει αστακό, κοντομάνικο πουκάμισο, βερμούδα cargo και ο αθάνατος συνδυασμός πέδιλου με κάλτσα. Για κάποιο λόγο, το τουρίστας και τα παράγωγά του χρησιμοποιούνται συχνά ως κάτι απωθητικό ή αντιαισθητικό. Κι όμως, κι εμείς τουρίστριες είμαστε κάθε φορά που πάμε σε ένα άλλο μέρος αλλά, φυσικά, διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας από το στερεότυπο (εκτός από όσους το έχουν πλήρως και αναπολογητικά αγκαλιάσει με περηφάνια).
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα