Γιατί φοβόμαστε να μοιάζουμε με τουρίστριες;

Τουρίστας. Μια λέξη, μια συγκεκριμένη εικόνα: κάψιμο από τον ήλιο που θυμίζει αστακό, κοντομάνικο πουκάμισο, βερμούδα cargo και ο αθάνατος συνδυασμός πέδιλου με κάλτσα. Για κάποιο λόγο, το τουρίστας και τα παράγωγά του χρησιμοποιούνται συχνά ως κάτι απωθητικό ή αντιαισθητικό. Κι όμως, κι εμείς τουρίστριες είμαστε κάθε φορά που πάμε σε ένα άλλο μέρος αλλά, φυσικά, διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας από το στερεότυπο (εκτός από όσους το έχουν πλήρως και αναπολογητικά αγκαλιάσει με περηφάνια).