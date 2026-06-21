Γιατί φοβόμαστε να μοιάζουμε με τουρίστριες;
MARIE CLAIRE

Γιατί φοβόμαστε να μοιάζουμε με τουρίστριες;

Κάθε φορά που πάμε σε ένα νέο μέρος, είμαστε, εξ ορισμού, τουρίστριες

Γιατί φοβόμαστε να μοιάζουμε με τουρίστριες;
Τουρίστας. Μια λέξη, μια συγκεκριμένη εικόνα: κάψιμο από τον ήλιο που θυμίζει αστακό, κοντομάνικο πουκάμισο, βερμούδα cargo και ο αθάνατος συνδυασμός πέδιλου με κάλτσα. Για κάποιο λόγο, το τουρίστας και τα παράγωγά του χρησιμοποιούνται συχνά ως κάτι απωθητικό ή αντιαισθητικό. Κι όμως, κι εμείς τουρίστριες είμαστε κάθε φορά που πάμε σε ένα άλλο μέρος αλλά, φυσικά, διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας από το στερεότυπο (εκτός από όσους το έχουν πλήρως και αναπολογητικά αγκαλιάσει με περηφάνια).

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