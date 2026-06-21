7 πρωινές συνήθειες που θα ανεβάσουν τη διάθεσή σας και την ενέργειά σας

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάτε το πρωί επηρεάζει ολόκληρη την ημέρα σας. Δεν χρειάζεται να υιοθετήσετε περίπλοκες ρουτίνες ούτε να σηκώνεστε από τα χαράματα. Αρκούν μερικές μικρές, συνειδητές κινήσεις για να φέρετε αρμονία στο σώμα, το μυαλό και τη διάθεσή σας. Δείτε παρακάτω επτά απλές αλλά ουσιαστικές πρωινές συνήθειες που μπορούν να μεταμορφώσουν το ξεκίνημα της ημέρας σας.