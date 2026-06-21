Φούστες: Οι μεγάλες πρωταγωνίστριες της μοντέρνας γκαρνταρόμπας
Φούστες: Οι μεγάλες πρωταγωνίστριες της μοντέρνας γκαρνταρόμπας
Από γλυπτικές μίνι ή ασύμμετρες ντραπέ μέχρι ογκώδεις και εντυπωσιακές
Αν υπάρχει ένα κομμάτι που πρωταγωνιστεί στη μόδα του φετινού καλοκαιριού, αυτό είναι η φούστα. Και όχι σε μια διακριτική ή προβλέψιμη εκδοχή της. Balloon γραμμές, κεντημένες λεπτομέρειες, βολάν, έντονες πιέτες και ασύμμετρα τελειώματα τη μετατρέπουν φέτος στο πιο statement ρούχο της γκαρνταρόμπας. Αλλοτε γίνεται ρομαντική και αέρινη, άλλοτε αποκτά σχεδόν γλυπτικό όγκο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει σχεδόν αρχιτεκτονική. Δεν λειτουργεί πλέον ως συμπληρωματικό στοιχείο ενός συνόλου, αλλά ως το κομμάτι γύρω από το οποίο χτίζεται ολόκληρη η εμφάνιση.
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