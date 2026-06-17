Οι γοργόνες ανάμεσά μας: Το mermaidcore είναι η τάση του φετινού καλοκαιριού

Αν πίστευες ότι το mermaidcore είχε μείνει πίσω μαζί με τα Instagram φίλτρα του 2016, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσεις. Το πιο μαγικό trend της μόδας κάνει δυναμικό comeback το 2026, αλλά αυτή τη φορά επιστρέφει πιο φινετσάτο, πιο πολυτελές και πολύ πιο εύκολο να φορεθεί στην καθημερινότητα. Η αισθητική της γοργόνας εμφανίζεται ξανά, από τις πασαρέλες μέχρι τα resort look των fashion insiders.Αν είχαμε οποιαδήποτε αμφιβολία πως οι γοργόνες θα πρωταγωνιστήσουν, μας την εξαφάνισε ο οίκος Chanel, που εμπνέυστηκε από τα θαλάσσια πλάσματα για τη συλλογή Cruise 2026/2027 και από πριν την παρουσίαση της συλλογής μοιράστηκε εικόνες με γοργόνες στα βράχια, κάτι που φάνηκε πως αποτέλεσε την αφετηρία της κολεξιόν.Το mermaidcore είναι μια αισθητική εμπνευσμένη από τον βυθό: αποχρώσεις του νερού, υφές που θυμίζουν δίχτυα και κύματα, κοχύλια, πέρλες και υφάσματα που λαμπυρίζουν σαν λέπια.