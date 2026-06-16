Μήπως η ασφάλεια του signature style μας κρατά τελικά παγιδευμένες;
Μήπως η ασφάλεια του signature style μας κρατά τελικά παγιδευμένες;
Μήπως κρατάμε πίσω τους εαυτούς μας;
Για χρόνια έχουμε θεοποιήσει το signature style και την ιδέα της ένδυσης ως μιας συγκεκριμένης, προσωπικής «στολής» μέσα από την οποια είμαστε αναγνωρίσιμοι. Ο Steve Jobs αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχοντας ταυτιστεί με ένα τζιν και ένα μαύρο ζιβάγκο. Η Fran Lebowitz, επίσης, σπάνια εμφανίζεται αποκλίνοντας από τη γνώριμη ενδυματολογική της φόρμουλα. Και ενώ η ύπαρξη μιας προσωπικής «στολής» κάνει αναμφίβολα το καθημερινό ντύσιμο πιο εύκολο και μειώνει αυτό που αποκαλείται «κόπωση αποφάσεων» (decision fatigue), η ψυχολόγος μόδας και ομορφιάς Shakaila Forbes-Bell επισημαίνει ότι η υπερβολική προσκόλληση σε μια συγκεκριμένη αισθητική μπορεί τελικά να μας κρατά στάσιμους.
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