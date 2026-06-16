Τα πιο κομψά twin sets για το φετινό καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Τα πιο κομψά twin sets για το φετινό καλοκαίρι

Η ευκολία τους είναι ασυναγώνιστη.

Τα πιο κομψά twin sets για το φετινό καλοκαίρι
Το καλοκαιρινό στυλ είναι συνώνυμο της ανεπιτήδευτης κομψότητας: αέρινα φορέματα, ανάλαφρα λινά σύνολα που συνδυάζονται με ψάθινες τσάντες αλλά και χειροποίητα πλεκτά κομμάτια που φοριούνται με εντυπωσιακά, πολύχρωμα κοσμήματα. Υπάρχει όμως μία ακόμη τάση που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι και δεν λείπει ποτέ από τις πιο κομψές εμφανίσεις της σεζόν: τα twin sets. Είτε πρόκειται για τοπ και φούστα είτε για πουκάμισο και σορτς, αυτά τα σύνολα προσφέρουν την τέλεια εναλλακτική λύση για τις στιγμές που νιώθετε ανασφάλεια για τις δεξιότητές σας στο styling ή απλά δεν έχετε τη διάθεση να σχεδιάσετε ένα ολόκληρο outfit.

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