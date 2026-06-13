Το ιδανικό καλοκαιρινό μανικιούρ για εσάς, με βάση το ζώδιό σας

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που πειραματιζόμαστε περισσότερο με το μανικιούρ μας, από ζωηρές αποχρώσεις και λαμπερά φινιρίσματα μέχρι ευφάνταστα nail art που αποτυπώνουν τη διάθεσή μας για διακοπές. Αν όμως δυσκολεύεστε να αποφασίσετε ποια τάση να δοκιμάσετε, ίσως η απάντηση να βρίσκεται στο ζώδιό σας.