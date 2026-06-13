Το καλοκαίρι πάνω μας: Τα αγαπημένα μας κοσμήματα με σύμβολα της εποχής
Το καλοκαίρι πάνω μας: Τα αγαπημένα μας κοσμήματα με σύμβολα της εποχής
Από κοχύλια έως και θαλάσσιους ιππόκαμπους, η καλοκαιρινή σεζόν προσφέρει άπλετη έμπνευση.
Ηκαλοκαιρινή γκαρνταρόμπα δεν περιλαμβάνει μονάχα δροσερά κομμάτια, άνετες σιλουέτες και φυσικά υφάσματα. Τα κοσμήματα μπορούν να παίξουν έναν εξίσου κομβικό ρόλο στο να ενισχύσουν την καλοκαιρινή ενδυματολογική μας διάθεση. Ειδικά για όσες δεν τολμούν τα πολύ loud ή τολμηρά κομμάτια, ένα κόσμημα είναι ένας εύκολος τρόπος να αναβαθμίσουν το σύνολό τους.
Παρακάτω έχουμε ξεχωρίσει κάποια ξεκάθαρα καλοκαιρινά κοσμήματα. Κοχύλια, αστερίες, ψάρια δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας: το καλοκαίρι είναι εδώ, και θα το αγκαλιάσουμε με κάθε τρόπo.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Παρακάτω έχουμε ξεχωρίσει κάποια ξεκάθαρα καλοκαιρινά κοσμήματα. Κοχύλια, αστερίες, ψάρια δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας: το καλοκαίρι είναι εδώ, και θα το αγκαλιάσουμε με κάθε τρόπo.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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