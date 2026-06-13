Το καλοκαίρι πάνω μας: Τα αγαπημένα μας κοσμήματα με σύμβολα της εποχής
MARIE CLAIRE

Το καλοκαίρι πάνω μας: Τα αγαπημένα μας κοσμήματα με σύμβολα της εποχής

Από κοχύλια έως και θαλάσσιους ιππόκαμπους, η καλοκαιρινή σεζόν προσφέρει άπλετη έμπνευση.

Το καλοκαίρι πάνω μας: Τα αγαπημένα μας κοσμήματα με σύμβολα της εποχής
Ηκαλοκαιρινή γκαρνταρόμπα δεν περιλαμβάνει μονάχα δροσερά κομμάτια, άνετες σιλουέτες και φυσικά υφάσματα. Τα κοσμήματα μπορούν να παίξουν έναν εξίσου κομβικό ρόλο στο να ενισχύσουν την καλοκαιρινή ενδυματολογική μας διάθεση. Ειδικά για όσες δεν τολμούν τα πολύ loud ή τολμηρά κομμάτια, ένα κόσμημα είναι ένας εύκολος τρόπος να αναβαθμίσουν το σύνολό τους.

 
Παρακάτω έχουμε ξεχωρίσει κάποια ξεκάθαρα καλοκαιρινά κοσμήματα. Κοχύλια, αστερίες, ψάρια δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας: το καλοκαίρι είναι εδώ, και θα το αγκαλιάσουμε με κάθε τρόπo.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης