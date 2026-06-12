Είμαι fashion writer κι αυτές είναι οι τάσεις που βλέπω παντού, αλλά δεν θα ακολουθήσω

Όπως κάθε σεζόν, γινόμαστε μάρτυρες κάποιων τάσεων που φαίνεται να κυριαρχούν και να χαρακτηρίζουν την εποχή. Το καλοκαίρι, αν και συνδεδεμένο με την ελευθερία, δεν έχει απελευθερωθεί από αυτό το φαινόμενο και φυσικά αποτελεί και πολύ εύφορο έδαφος έμπνευσης. Παρότι οι τάσεις συχνά μπορούν να μας δώσουν νέες ιδέες και να ανανεώσουν το στυλ μας, είναι σημαντικό να μην τις ακολουθούμε τυφλά ως θύματα αλλά να φιλτράρουμε ποιες μας ταιριάζουν, μας εκφράζουν και ποιες απλώς τις έχει συνηθίσει το μάτι μας λόγω υπερκορεσμού.Παρακάτω έχω επιλέξει κάποιες από τις τάσεις που βλέπω παντού τώρα που επισήμως μπήκε η καλοκαιρινή εποχή, τις οποίες όμως δεν πρόκειται να ακολουθήσω.Nylon, polyester και ύπερ-συνθετικά υφάσματα… cancelledΤα συγκεκριμένα υλικά δεν αποτελούν κάποια εμφανή τάση, ωστόσο κυριαρχούν παντού γύρω μας. Η παρουσία τους είναι επιβλαβής όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία μας, καθώς η συνεχής επαφή με αυτά συνδέεται με την έκθεση και πιθανή απορρόφηση μικροπλαστικών. Παράλληλα, κάνουν τη ζέστη πολύ πιο ανυπόφορη, αφού δεν επιτρέπουν στο σώμα να αναπνέει σωστά. Από τους συνήθεις υπόπτους της γρήγορης μόδας μέχρι ακόμη και ακριβοπληρωμένα ρούχα, των οποίων η ποιότητα και η σύνθεση συχνά δεν δικαιολογούν την τιμή τους, το πρόβλημα εμφανίζεται σε πολύ περισσότερες περιπτώσεις απ’ όσες θα περίμενε κανείς. Γι’ αυτό, όταν επιλέγουμε ένα ρούχο που μας αρέσει, αξίζει πάντα να ρίχνουμε μια ματιά και στην ετικέτα της σύνθεσής του.