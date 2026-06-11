Μερικά από τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά κομμάτια ελληνικών brand κάτω από 150€
MARIE CLAIRE

Μερικά από τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά κομμάτια ελληνικών brand κάτω από 150€

Η ανανέωση της γκαρνταρόμπας μας μπορεί να γίνει απλά και οικονομικά.

Μερικά από τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά κομμάτια ελληνικών brand κάτω από 150€
Ηανανέωση της ντουλάπας μας κάθε νέα σεζόν δεν χρειάζεται να είναι οικονομικά δυσπρόσιτη. Αναλογιζόμενες όσα ήδη έχουμε και θα φορέσουμε, μπορούμε να σκεφτούμε τι συμπληρωματικά κομμάτια θέλουμε να πάρουμε ώστε να δώσουμε έναν αέρα φρεσκάδας στις εμφανίσεις μας και να ενισχύσουμε το καλοκαιρινό μας στιλ.

 
Για το καλοκαίρι, συγκεντρώσαμε 17 κομμάτια -όλα από ελληνικές εταιρείες ή μαγαζιά- που κοστίζουν κάτω από 150€ και που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στα look μας.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης