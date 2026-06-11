Μερικά από τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά κομμάτια ελληνικών brand κάτω από 150€

Ηανανέωση της ντουλάπας μας κάθε νέα σεζόν δεν χρειάζεται να είναι οικονομικά δυσπρόσιτη. Αναλογιζόμενες όσα ήδη έχουμε και θα φορέσουμε, μπορούμε να σκεφτούμε τι συμπληρωματικά κομμάτια θέλουμε να πάρουμε ώστε να δώσουμε έναν αέρα φρεσκάδας στις εμφανίσεις μας και να ενισχύσουμε το καλοκαιρινό μας στιλ.Για το καλοκαίρι, συγκεντρώσαμε 17 κομμάτια -όλα από ελληνικές εταιρείες ή μαγαζιά- που κοστίζουν κάτω από 150€ και που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στα look μας.