Από την Αλγερία ως την Γάζα: 5 βιβλία για να καταλάβουμε τις συγκρούσεις στην Εγγύς Ανατολή και τη Μεσόγειο
Από την Αλγερία ως την Γάζα: 5 βιβλία για να καταλάβουμε τις συγκρούσεις στην Εγγύς Ανατολή και τη Μεσόγειο
Ο πόλεμος, η ανάμνηση και η ζωή μέσα στα χαλάσματα ως συνδετικός κρίκος των λαών της «γειτονιάς μας».
Πέντε βιβλία που πέρασαν από τα χέρια μας, με διαφορετικές αφορμές, καταπιάνονται με το ζήτημα αυτό και μάς προσκαλούν να τα ανακαλύψουμε, μαθαίνοντας νέα πράγματα για την ευρύτερη γειτονιά όπου ζούμε, αλλά και φρεσκάροντας τη μνήμη μας σε σχέση με όσα ήδη γνωρίζουμε και, ίσως, έχουμε προσπεράσει ως «θεάματα» μακριά από το safe place μας.
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