Από την Αλγερία ως την Γάζα: 5 βιβλία για να καταλάβουμε τις συγκρούσεις στην Εγγύς Ανατολή και τη Μεσόγειο

Πέντε βιβλία που πέρασαν από τα χέρια μας, με διαφορετικές αφορμές, καταπιάνονται με το ζήτημα αυτό και μάς προσκαλούν να τα ανακαλύψουμε, μαθαίνοντας νέα πράγματα για την ευρύτερη γειτονιά όπου ζούμε, αλλά και φρεσκάροντας τη μνήμη μας σε σχέση με όσα ήδη γνωρίζουμε και, ίσως, έχουμε προσπεράσει ως «θεάματα» μακριά από το safe place μας.