Η βραβευμένη ελληνικής καταγωγής ενδυματολόγος και παραγωγός του Χόλιγουντ που σύστησε τη Σκιάθο στη φίλη της, Γκόλντι Χον, και τον Κερτ Ράσελ
Η βραβευμένη ελληνικής καταγωγής ενδυματολόγος και παραγωγός του Χόλιγουντ που σύστησε τη Σκιάθο στη φίλη της, Γκόλντι Χον, και τον Κερτ Ράσελ
Λίγο πριν από τον θάνατό της, η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ δημιουργός («Chinatown», «Τζούλια») Anthea Sylbert αφηγήθηκε την ιστορία της σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο σκηνοθέτης του, Σάκης Λάλας, μας μιλάει για τη γυναίκα πίσω από τη φιλμογραφία
Η Anthea Sylbert είχε ακούσει το «καλύτερο κομπλιμέντο της ζωής της ως ενδυματολόγου», σύμφωνα με τη δική της περιγραφή, από τον Jack Nicholson, τον οποίο έντυσε σε τέσσερις ταινίες («Η γνωριμία της σάρκας», 1971, «Chinatown», 1974, «Οι προικοθήρες», 1975, «Ο τελευταίος των μεγιστάνων», 1976): «Όταν κάνει τα ρούχα σου η Ant [το παρατσούκλι που της είχε δώσει], δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις τόσο με την ερμηνεία». Για το «Chinatown», μάλιστα, είχε αποσπάσει την πρώτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ Κοστουμιών – για να ακολουθήσει μια δεύτερη, με το «Τζούλια» (1977).
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