Η βραβευμένη ελληνικής καταγωγής ενδυματολόγος και παραγωγός του Χόλιγουντ που σύστησε τη Σκιάθο στη φίλη της, Γκόλντι Χον, και τον Κερτ Ράσελ

Η Anthea Sylbert είχε ακούσει το «καλύτερο κομπλιμέντο της ζωής της ως ενδυματολόγου», σύμφωνα με τη δική της περιγραφή, από τον Jack Nicholson, τον οποίο έντυσε σε τέσσερις ταινίες («Η γνωριμία της σάρκας», 1971, «Chinatown», 1974, «Οι προικοθήρες», 1975, «Ο τελευταίος των μεγιστάνων», 1976): «Όταν κάνει τα ρούχα σου η Ant [το παρατσούκλι που της είχε δώσει], δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις τόσο με την ερμηνεία». Για το «Chinatown», μάλιστα, είχε αποσπάσει την πρώτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ Κοστουμιών – για να ακολουθήσει μια δεύτερη, με το «Τζούλια» (1977).