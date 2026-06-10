Αν η Hailey Bieber είναι pilates princess, ο Harry Styles είναι pilates gremlin. Εσείς;

Είναι γεγονός πως η άθληση μέσα από προγράμματα pilates ή yoga έχει γίνει αυτό που λέμε viral τα τελευταία χρόνια (το παραδέχτηκε ακόμα και η Hailey Bieber, γνωστή για την προτίμησή της στο pilates, όταν είπε πως θεωρεί ότι η μανία αυτή είναι, κατά κάποιο τρόπο, μια πρόσκαιρη «φούσκα»). Και, ακόμα κι αν δεν ακολουθούν το πρόγραμμα άσκησης όσοι το συζητούν, η αισθητική του είναι εξίσου γνωστή, χαρίζοντάς μας τους τίτλους ”pilates princess” ή ”pilates girlie”, αναφερόμενοι σε κοπέλες με σετ γυμναστικής σε διάφορες αποχρώσεις, ενδιαφερόμενες για την ευεξία, συχνά πίνοντας matcha και κινούμενες στην ίδια γραμμή φιλοσοφίας με το clean girl aesthetic.Παρ’ όλα αυτά, η κυριαρχία της τέλειας αυτής εικόνας φαίνεται να απειλείται. Λίγο η κόπωση από το μάταιο κυνήγι της τελειότητας, λίγο η επαναφορά της εκτίμησης για μια πιο χαλαρή αισθητική, όπως αυτή του messy girl, αλλά και η αναγνώριση πως τα ρούχα με φυσικά υφάσματα, αλλά και οι vintage επιλογές για το γυμναστήριο, ίσως είναι προτιμότερες, μας έφεραν νέα δεδομένα. Μάλιστα, ίσως έχει και όνομα αυτό το νέο υποσύνολο του ίδιου στρατοπέδου: pilates gremlin.Η δημιουργός @baebaespice μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεό της έτοιμη για pilates, με ένα look που δεν θυμίζει τις άψογα στυλιζαρισμένες εμφανίσεις με τις οποίες έχει συνδεθεί η πρακτική, αναφέροντας: «Έχετε ακούσει για την pilates princess, ώρα να σας συστήσω το pilates gremlin». Η ίδια φοράει μια φαρδιά, παλιά μπλούζα με ένα άσχετο κολάν, ψηλές κάλτσες και Crocs, ενώ η πάνινη τσάντα της και τα τσιμπιδάκια μαλλιών ενισχύουν αυτή την αίσθηση του «ντύθηκα για άνεση». Όπως σαρκαστικά γράφει η ίδια, «σίγουρα βρίσκομαι στην ωχρινική φάση του κύκλου μου», η οποία, για τις περισσότερες από εμάς, είναι η πιο άχαρη και αυτή κατά την οποία έχουμε τα χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας και όρεξης.