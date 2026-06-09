Κέιτι Πέρι: Το λευκό φόρεμα που επέλεξε για την επίσημη εμφάνισή της με τον Τζάστιν Τρουντό (βίντεο)

ΗKaty Perry και ο Justin Trudeau πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο τη σχέση τους.Το ζευγάρι βρέθηκε στο Tribeca Festival της Νέας Υόρκης, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας συναυλιακής ταινίας της τραγουδίστριας, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά συνόδευσε την pop star στην εκδήλωση, ποζάροντας μαζί της στο κόκκινο χαλί.Για την περίσταση, η τραγουδίστρια επέλεξε μια λευκή μάξι δημιουργία με λεπτομέρειες από λουλούδια και έπιασε τα μαλλιά της σε κομψό updo, ενώ ο Justin Trudeau εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.