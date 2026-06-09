Οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές έγιναν τα νέα fashion icons

Για χρόνια, το στυλ των ποδοσφαιριστών αποτελούσε σχεδόν ξεχωριστή κατηγορία μόδας η οποία θεωρούταν λίγο-πολύ ανάξια προσοχής. Επώνυμα λογότυπα σε κάθε πιθανό σημείο, υπερβολικά αξεσουάρ, στενά τζιν και μια διάθεση επίδειξης που συχνά ξεπερνούσε τα όρια και φαινόταν υπερβολική. Σήμερα, όμως, κάτι έχει αλλάξει, τουλάχιστον στη νέα γενιά των διεθνών Γάλλων παιχτών, όπως επισημαίνουν και οι Financial Times σε σχετικό τους άρθρο.