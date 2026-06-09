Οι κινήσεις των πλανητών και ποια ζώδια ευνοούν μέχρι το τέλος του μήνα

Ο Ιούνιος εξελίσσεται σε έναν από τους πιο θετικούς μήνες της χρονιάς για ορισμένα ζώδια, καθώς μια σειρά από πλανητικές όψεις δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για πρόοδο, αισιοδοξία και προσωπική ανάπτυξη.Η είσοδος του Ερμή στον Καρκίνο στις αρχές του μήνα ευνοεί την επικοινωνία και την κατανόηση, ενώ η συνάντηση του Δία με την Αφροδίτη ενισχύει τις σχέσεις και τις ευκαιρίες. Παράλληλα, η είσοδος του Ήλιου στον Καρκίνο στις 21 Ιουνίου στρέφει την προσοχή στην οικογένεια και την προσωπική ζωή, δημιουργώντας ένα πιο συναισθηματικό αλλά και υποστηρικτικό κλίμα.