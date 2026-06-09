Η Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας με τον γιο της - Το άνετο σύνολο που επέλεξε (εικόνες)

Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Σία Κοσιώνη με τον γιο της, Δήμο Μπακογιάννη, στις αρχές του περασμένου μήνα. Μητέρα και γιος περπατούσαν παρέα, ενώ κυκλοφορούσαν και με το δίτροχο όχημα της δημοσιογράφου, φορώντας πάντα κράνος.Η ancorwoman προτίμησε ένα άνετο σύνολο, συνδυάζοντας το κλασικό τζιν πουκάμισο με μαύρο παντελόνι και ταμπά πανωφόρι, ενώ κράτησε και την Bottega Veneta intrecciato cassette, επίσης σε μαύρο χρώμα.