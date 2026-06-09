Πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία: Η δημόσια εμφάνισή τους έπειτα από καιρό - Στον γάμο του ξαδέρφου τους (βίντεο)
Πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία: Η δημόσια εμφάνισή τους έπειτα από καιρό - Στον γάμο του ξαδέρφου τους (βίντεο)
Οι δύο αδερφές έχουν μειώσει αισθητά τις εμφανίσεις τους, εξαιτίας της εμπλοκής των γονιών τους στο σκάνδαλο Eipstein
Οι πριγκίπισσες Βεατρική και Ευγενία βρέθηκαν ανάμεσα στους καλεσμένους του γάμου του ξαδέλφου τους, Peter Phillips, με την Harriet Sperling, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου στον ναό All Saints’ Church στο Kemble.
Οι δύο αδελφές έδωσαν το «παρών» μαζί με πολλά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Camilla, ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Kate, ο πρίγκιπας Edward και η Sophie, καθώς και η μητέρα του γαμπρού, πριγκίπισσα Anne, με τον σύζυγό της, αντιναύαρχο Sir Timothy Laurence. Παρόντες ήταν επίσης η αδελφή του Peter, Zara Tindall, και ο σύζυγός της, Mike Tindall.
Η εμφάνιση των δύο πριγκιπισσών στον γάμο αποτέλεσε μία από τις πρώτες σημαντικές οικογενειακές εξόδους τους το τελευταίο διάστημα, καθώς το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων ενημέρωσης έχει στραφεί εκ νέου γύρω από τον πατέρα τους, πρίγκιπα Andrew, και τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Jeffrey Epstein.
H πριγκίπισσα Βεατρίκη έφτασε την εκδήλωση συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Edoardo Mapelli Mozzi, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε η αδελφή της. Για την περίσταση επέλεξε να φορέσει ξανά ένα πράσινο φλοράλ φόρεμα του οίκου Emilia Wickstead, το οποίο είχε φορέσει στο Royal Ascot τον Ιούνιο του 2024. Η πριγκίπισσα Ευγενία έκανε μια navy blue εμφάνιση, φτάνοντας στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον σύζυγό της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Οι δύο αδελφές έδωσαν το «παρών» μαζί με πολλά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Camilla, ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Kate, ο πρίγκιπας Edward και η Sophie, καθώς και η μητέρα του γαμπρού, πριγκίπισσα Anne, με τον σύζυγό της, αντιναύαρχο Sir Timothy Laurence. Παρόντες ήταν επίσης η αδελφή του Peter, Zara Tindall, και ο σύζυγός της, Mike Tindall.
Η εμφάνιση των δύο πριγκιπισσών στον γάμο αποτέλεσε μία από τις πρώτες σημαντικές οικογενειακές εξόδους τους το τελευταίο διάστημα, καθώς το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων ενημέρωσης έχει στραφεί εκ νέου γύρω από τον πατέρα τους, πρίγκιπα Andrew, και τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Jeffrey Epstein.
H πριγκίπισσα Βεατρίκη έφτασε την εκδήλωση συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Edoardo Mapelli Mozzi, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε η αδελφή της. Για την περίσταση επέλεξε να φορέσει ξανά ένα πράσινο φλοράλ φόρεμα του οίκου Emilia Wickstead, το οποίο είχε φορέσει στο Royal Ascot τον Ιούνιο του 2024. Η πριγκίπισσα Ευγενία έκανε μια navy blue εμφάνιση, φτάνοντας στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον σύζυγό της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα