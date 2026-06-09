Αμάλ Χαλίλ: Οι τελευταίες ώρες της δημοσιογράφου που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό του Λιβάνου
Αμάλ Χαλίλ: Οι τελευταίες ώρες της δημοσιογράφου που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό του Λιβάνου
Η 43χρονη ρεπόρτερ έχασε τη ζωή της τον Απρίλιο του 2026, ενώ έκανε ρεπορτάζ για εθνική εφημερίδα
Ήταν τον Απρίλιο του 2026, όταν η 43χρονη δημοσιογράφος Amal Khalil έχασε τη ζωή της σε βομβαρδισμούς του Λιβάνου από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έκανε ρεπορτάζ για λογαριασμό λιβανέζικης εφημερίδας, μαζί με τη freelancer φωτογράφο Zeinab Faraj, η οποία τραυματίστηκε.
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