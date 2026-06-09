Αμάλ Χαλίλ: Οι τελευταίες ώρες της δημοσιογράφου που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό του Λιβάνου

Ήταν τον Απρίλιο του 2026, όταν η 43χρονη δημοσιογράφος Amal Khalil έχασε τη ζωή της σε βομβαρδισμούς του Λιβάνου από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έκανε ρεπορτάζ για λογαριασμό λιβανέζικης εφημερίδας, μαζί με τη freelancer φωτογράφο Zeinab Faraj, η οποία τραυματίστηκε.