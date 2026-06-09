H ελληνική παραλία που αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στον κόσμο και πρώτη στην Ευρώπη

Ηέννοια της όμορφης παραλίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι σημαίνει για τον καθένα μια ιδανική μέρα στην παραλία. Προτιμάτε να κάθεστε στην ξαπλώστρα και να απολαμβάνετε τον ήλιο, είστε από εκείνους που βουτούν και ξεχνούν να βγουν, παρατηρώντας τις ομορφιές του βυθού ή αναζητάτε εντυπωσιακά τοπία στα οποία φτάνετε έπειτα από ώρες πεζοπορίας; Όποια κι αν είναι η προτίμησή σας, υπάρχει σίγουρα μια παραλία που σας ταιριάζει.Το world’s 50 best beaches δημοσίευσε πρόσφατα τις λίστες του για το 2026 με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου και της Ευρώπης. Για να δημιουργηθούν οι λίστες περισσότεροι από 1.000 ειδικοί στον τομέα των ταξιδιών προτείνουν μια παραλία που θεωρούν ότι αξίζει να συμπεριληφθεί στη λίστα, και οι προτάσεις αυτές αναλύονται από την ομάδα του World’s 50 Best Beaches με βάση οκτώ κριτήρια: άγρια ζωή και ανέγγιχτη φύση, το «ηχητικό υπόβαθρο της φύσης», ευκολία πρόσβασης στο νερό και ηρεμία, πολυκοσμία, μοναδικότητα και συχνότητα εμφάνισης ειδυλλιακών συνθηκών.