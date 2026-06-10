Οι ωραιότερες καλοκαιρινές τσάντες του 2026

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι τσάντες πρωταγωνιστούν και φέτος, περισσότερο από ποτέ, μοιάζουν φτιαγμένες για να μεταφέρουν μια αίσθηση απόδρασης. Η κλασική raffia tote παραμένει σταθερή αξία, καθώς συνδυάζεται εύκολα με τα πάντα: μαλακώνει το αυστηρό tailoring, συμπληρώνει ιδανικά τα beach looks και δίνει ακόμα και στα πιο minimal σύνολα μια ανεπιτήδευτη κομψότητα.



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