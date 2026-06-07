Τα ωραιότερα λευκά sneakers για να φορέσετε με τα φορέματα του καλοκαιριού
Τα ωραιότερα λευκά sneakers για να φορέσετε με τα φορέματα του καλοκαιριού
Τα αγαπημένα μας ζευγάρια για τη σεζόν.
Τα αγαπημένα μας ζευγάρια για τη σεζόν.
Τα λευκά sneakers είναι γνωστά για την ευελιξία, την άνεση και τη διαχρονική γοητεία τους. Αυτά τα κλασικά αθλητικά παπούτσια έχουν βρει τη θέση τους στις ντουλάπες όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας και προσωπικού στυλ. Μπορούν να φορεθούν με μια ποικιλία ρούχων, από ένα κλασικό τζιν μέχρι μια casual εμφάνιση με activewear και πολλά άλλα. Όμως, ο αγαπημένος μας τρόπος να τα φοράμε είναι με φορέματα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα