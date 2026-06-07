Τα ωραιότερα λευκά sneakers για να φορέσετε με τα φορέματα του καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Τα ωραιότερα λευκά sneakers για να φορέσετε με τα φορέματα του καλοκαιριού

Τα αγαπημένα μας ζευγάρια για τη σεζόν.

Τα ωραιότερα λευκά sneakers για να φορέσετε με τα φορέματα του καλοκαιριού
Τα λευκά sneakers είναι γνωστά για την ευελιξία, την άνεση και τη διαχρονική γοητεία τους. Αυτά τα κλασικά αθλητικά παπούτσια έχουν βρει τη θέση τους στις ντουλάπες όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας και προσωπικού στυλ. Μπορούν να φορεθούν με μια ποικιλία ρούχων, από ένα κλασικό τζιν μέχρι μια casual εμφάνιση με activewear και πολλά άλλα. Όμως, ο αγαπημένος μας τρόπος να τα φοράμε είναι με φορέματα.

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