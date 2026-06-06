Πέντε μικρές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να σταματήσετε να χάνετε τα πρωινά σας

Τα περισσότερα βράδια υποσχόμαστε στον εαυτό μας ότι το επόμενο πρωί θα κάνουμε μία νέα αρχή. Θα ξυπνήσουμε νωρίτερα, θα πιούμε το νερό μας, θα γυμναστούμε, θα οργανωθούμε και θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ηρεμία. Στην πράξη, όμως, συχνά καταλήγουμε να πατάμε αναβολή στο ξυπνητήρι, να χαζεύουμε στο κινητό και να τρέχουμε την τελευταία στιγμή για να προλάβουμε τις υποχρεώσεις μας.Αν σας συμβαίνει συχνά, ίσως το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πειθαρχίας. Ίσως απλώς προσπαθείτε να αλλάξετε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οι μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά, ειδικά όταν μειώνουν την ανάγκη για αποφάσεις και σας βοηθούν να μπείτε πιο εύκολα σε ρυθμό.