Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θα κάνω στον εαυτό μου πριν αγοράσω νέο μαγιό

Φτάνοντας επισήμως στο καλοκαίρι, έχει έρθει αισίως η στιγμή που θα βάλουμε τα μαγιό μας – αν δεν το έχετε κάνει ήδη κάποιες. Για πολλές από εμάς, η εύρεση και η αγορά ενός νέου μπικίνι ή ολόσωμου σχεδίου σηματοδοτεί την έναρξη της καλοκαιρινής μας διάθεσης. Τι κάνει όμως μια αγορά επιτυχημένη;Παρακάτω μερικές ερωτήσεις που καλό θα ήταν να κάνουμε στους εαυτούς μας προτού πάρουμε ένα ακόμα μαγιό.