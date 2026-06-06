Ανταπόκριση από Λονδίνο: Τι φοράνε τα βρετανικά cool girls το καλοκαίρι;
MARIE CLAIRE

Ανταπόκριση από Λονδίνο: Τι φοράνε τα βρετανικά cool girls το καλοκαίρι;

Πάντα ένα βήμα μπροστά.

Ανταπόκριση από Λονδίνο: Τι φοράνε τα βρετανικά cool girls το καλοκαίρι;
Στην αγαπημένη μου πόλη, το Λονδίνο, η μόδα ήταν ανέκαθεν πιο πειραματική και το κοινό πιο τολμηρό. Δεν είναι τυχαίο πως στην βρετανική πρωτεύουσα μεγαλούργησαν η punk Vivienne Westwood και ο Alexander McQueen, ο σχεδιαστής που μας έπεισε πως το να φοράμε νεκροκεφαλές μπορεί να είναι μοδάτο. 

 
Με τις τελευταίες εβδομάδες να έχουν βιώσει έναν ανέλπιστα ηλιόλουστο και ζεστό καιρό, τα cool girls της πόλης άρπαξαν την ευκαιρία να υιοθετήσουν το δικό τους summer in the city στυλ. Ποια κομμάτια ή τάσεις φαίνεται να αγαπούν περισσότερο;

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης