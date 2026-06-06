Ανταπόκριση από Λονδίνο: Τι φοράνε τα βρετανικά cool girls το καλοκαίρι;

Στην αγαπημένη μου πόλη, το Λονδίνο, η μόδα ήταν ανέκαθεν πιο πειραματική και το κοινό πιο τολμηρό. Δεν είναι τυχαίο πως στην βρετανική πρωτεύουσα μεγαλούργησαν η punk Vivienne Westwood και ο Alexander McQueen, ο σχεδιαστής που μας έπεισε πως το να φοράμε νεκροκεφαλές μπορεί να είναι μοδάτο.Με τις τελευταίες εβδομάδες να έχουν βιώσει έναν ανέλπιστα ηλιόλουστο και ζεστό καιρό, τα cool girls της πόλης άρπαξαν την ευκαιρία να υιοθετήσουν το δικό τους summer in the city στυλ. Ποια κομμάτια ή τάσεις φαίνεται να αγαπούν περισσότερο;