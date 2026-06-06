Γυναίκα οδηγός νταλίκας στην Ελλάδα: «Θα πουν"αυτή δεν ξέρει να οδηγάει". Αδιαφορώ για τα σχόλια»

Αν νομίζετε πως τα μικρά κορίτσια έχουν στο μυαλό τους μόνο ροζ φορεματάκια και παιχνίδια με κούκλες, πλανάστε και η αγάπη της Μαρίας Μπινιόλα για τα φορτηγά το αποδεικνύει. Θυμάται τον εαυτό της να λέει από μικρή πως θέλει να οδηγήσει από μηχανάκι μέχρι νταλίκα. Και το κατάφερε. Με τη στήριξη και τις σχετικές γνώσεις των γονιών της οδηγεί πλέον το δικό της φορτηγό κάνοντας δρομολόγια σε όλη την Ελλάδα και απολαμβάνοντας ένα επάγγελμα – και μια καθημερινότητα – που λατρεύει.