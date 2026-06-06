Γυναίκα οδηγός νταλίκας στην Ελλάδα: «Θα πουν"αυτή δεν ξέρει να οδηγάει". Αδιαφορώ για τα σχόλια»
Γυναίκα οδηγός νταλίκας στην Ελλάδα: «Θα πουν"αυτή δεν ξέρει να οδηγάει". Αδιαφορώ για τα σχόλια»
Στο αφιέρωμα του Marie Claire σε γυναίκες που επέλεξαν να εργαστούν σε χώρους που θεωρούνται ανδροκρατούμενοι η Μαρία Μπινιόλα μάς μιλά για το πώς είναι να βρίσκεται στους δρόμους οδηγώντας ένα μεγάλο φορτηγό
Αν νομίζετε πως τα μικρά κορίτσια έχουν στο μυαλό τους μόνο ροζ φορεματάκια και παιχνίδια με κούκλες, πλανάστε και η αγάπη της Μαρίας Μπινιόλα για τα φορτηγά το αποδεικνύει. Θυμάται τον εαυτό της να λέει από μικρή πως θέλει να οδηγήσει από μηχανάκι μέχρι νταλίκα. Και το κατάφερε. Με τη στήριξη και τις σχετικές γνώσεις των γονιών της οδηγεί πλέον το δικό της φορτηγό κάνοντας δρομολόγια σε όλη την Ελλάδα και απολαμβάνοντας ένα επάγγελμα – και μια καθημερινότητα – που λατρεύει.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα