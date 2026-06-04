Οι ωραιότερες λευκές τσάντες της σεζόν

Το καλοκαίρι, όπως ξέρουμε καλά, το λευκό πρωταγωνιστεί. Φέτος όμως, δε το βρίσκουμε μόνο στα φορέματα, τα παντελόνια ή τα κλασικά T-shirts, αλλά πάνω από όλα στα αξεσουάρ και κυρίως στις τσάντες οι οποίες έρχονται για να δώσουν ελαφρότητα και φρεσκάδα στις εμφανίσεις της σεζόν. Το απόλυτο χρώμα των ζεστών μηνών (και όχι μόνο) πρωταγωνιστεί στα «καθημερινά» μοντέλα: τσάντες ώμου και χειρός, αλλά φωτίζει και τα clutches και τις mini bags βοηθώντας να αναδείξουμε τα πιο ιδιαίτερα σύνολα ή να προσθέσουμε ενδιαφέρον στα πιο απλά ρούχα.



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