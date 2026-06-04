Μια τάση που θα ακολουθήσω και αφού τελειώσει: Τα γυαλιά της φετινής σεζόν είναι (πολύ) μεγάλα

Αν όταν ακούτε γυαλιά ηλίου σκέφτεστε τα περσινά viral μικρά γυαλιά της Miu Miu, έχετε μείνει πίσω. Φέτος, τα γυαλιά έκαναν στροφή 180 μοιρών επιδιώκοντας να ξεπεράσουν ακόμα και τα μεγέθη που επέλεγαν η Jackie Kennedy, η Marianne Faithfull, και η Mia Farrow.Παρότι δεν αγαπώ απαραίτητα τις τάσεις, αυτή με έχει πείσει. Προτιμώντας ανέκαθεν μεγάλα σχέδια που ταιριάζουν στο πρόσωπό μου, οι ακόμα πιο oversized προτάσεις με αέρα 60s, 70s και boho επιρροές θα κάνουν την μεγάλη διαφορά σε κάθε εμφάνιση. Όσες αγαπούν τον μαξιμαλισμό, ήξεραν ανέκαθεν την επίδραση των τεράστιων φακών. Αλλά, ακόμα και οι μινιμαλίστριες, χωρίς κανένα άλλο αξεσουάρ μπορούν να αναβαθμίσουν το look τους σε ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτο.