Η Τζούλι Άντριους έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση και μίλησε για τη νόσο Πάρκινσον
Η 90χρονη ηθοποιός συμμετείχε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα σε διεθνές συνέδριο για τη νόσο, τονίζοντας τη σημασία της έρευνας για την εύρεση θεραπείας.
ΗJulie Andrews έκανε μια σπάνια εμφάνιση, μέσα από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη νόσο Πάρκινσον, μιλώντας για τη σημασία της έρευνας και της υποστήριξης των ασθενών.
«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Julie Andrews και χαίρομαι που σας καλωσορίζω στο έβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη νόσο Πάρκινσον», είπε στην αρχή του μηνύματός της, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον οργανισμό World Parkinson Coalition.
Η ηθοποιός τόνισε πως η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη «καθώς προσπαθούμε να βρούμε θεραπεία για αυτή την τρομερή ασθένεια», ενώ πρόσθεσε: «Ξέρω καλά πόσο καταστροφική μπορεί να γίνει». Ολοκλήρωσε το μήνυμά της με έναν πιο αισιόδοξο τόνο, λέγοντας: «Μακάρι όλοι μας να γίνουμε ένα φως που θα τη σταματήσει. Υπολογίστε και σε μένα».
