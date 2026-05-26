Γιατί ως millennial beauty editor δεν πρόκειται να αποχωριστώ ποτέ το winged eyeliner

Το TikTok και η Gen Z λέει ότι δεν είναι πια cool. Εγώ λέω ότι είναι διαχρονικό.



Κάποια στιγμή το internet αποφάσισε ότι οι millennials πρέπει να νιώσουμε άσχημα για όλα όσα (δικαίως ή αδίκως) αγαπήσαμε στο παρελθόν. Skinny τζιν, χαμηλές κάλτσες, χωρίστρα στο πλάι και τώρα το winged eyeliner. Το τελευταίο, μάλιστα, με πόνεσε προσωπικά γιατί ως beauty editor και γενικότερα ως άνθρωπος που έχει περάσει αμέτρητες ώρες μπροστά σε έναν καθρέφτη προσπαθώντας να πετύχει ακριβώς την ίδια γραμμή και στα δύο μάτια, νιώθω ότι δέχομαι επίθεση.







Η Gen Z λέει ότι το έντονο cat eye δείχνει παλιακό, πολύ στημένο και υπερβολικά δραματικό. Προτιμά πιο φυσικό μακιγιάζ, λαμπερή επιδερμίδα, λίγο σβησμένο eyeliner, διακριτική μάσκαρα και γενικά αυτό το ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα που μοιάζει σαν να ξύπνησες έτσι ενώ στην πραγματικότητα έχει πάρει μία ώρα μπροστά στον καθρέφτη. Το καταλαβαίνω. Μου αρέσει κιόλας πολλές φορές. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι ξαφνικά το winged eyeliner θεωρείται uncool.

26.05.2026, 15:00