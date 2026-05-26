Ηθοποιός του «Game of Thrones» μίλησε για την αίρεση «ευεξίας» όπου βρέθηκε και τη διπολική διαταραχή της

Η καλλιτεχνική διαδρομή της Hannah Murray ξεκίνησε με πολλές υποσχέσεις: μόλις σε ηλικία 17 ετών έπαιξε στην τηλεοπτική σειρά «Skins», για να ακολουθήσει ένας ρόλος (της Gilly) στο «Game of Thrones». Σήμερα όμως, μόλις στα 36 χρόνια της, έχει αποσυρθεί από την υποκριτική και δηλώνει «ανακουφισμένη» για αυτό. Σε μια νέα συνέντευξη που έδωσε στην Guardian, με αφορμή την κυκλοφορία του αυτοβιογραφικού βιβλίου της «The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness», μιλάει για την τραυματική εμπειρία της από μια αίρεση «ευεξίας», όπου έζησε για έναν χρόνο, και για τις ψυχικές δοκιμασίες της.