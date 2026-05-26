Summer Scents: Δροσερές, γλυκιές και αισθησιακές εσάνς που θα μας συνοδεύσουν τις ζεστές ημέρες και νύχτες του καλοκαιριού

Το καλοκαίρι, οι αρωματικές μας επιλογές γίνονται πιο ανάλαφρες, φωτεινές και ευέλικτες, προσαρμοσμένες στις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και στη διαφορετική διάθεση της εποχής. Νότες από εσπεριδοειδή, λευκά άνθη, musk και φρουτώδεις συμφωνίες με berries ή δαμάσκηνο χαρίζουν φρεσκάδα και καθαρότητα, ενώ πιο εξωτικά στοιχεία, όπως η καρύδα ή το άνθος τιαρέ, προσθέτουν μια ανεπιτήδευτα καλοκαιρινή αίσθηση.