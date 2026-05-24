Πώς να καθαρίσετε και να αποθηκεύσετε σωστά τα πιο χοντρά χειμερινά ρούχα

Αν δεν έχετε ακόμη καταφέρει να μαζέψετε τα χειμερινά σας ρούχα και αξεσουάρ (δηλώνουμε ένοχες), είναι η κατάλληλη στιγμή να φροντίσετε το πώς θα το κάνετε σωστά, μιας και τα ρούχα σας πρόκειται να μείνουν για καιρό κλεισμένα σε ντουλάπες τη στιγμή που οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ετοιμάζονται να «χτυπήσουν».Από τα μπουφάν μέχρι τα κασκόλ και τα γάντια, η σωστή προετοιμασία βοηθά ώστε να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση και να είναι έτοιμα για την επόμενη σεζόν. Η ειδικός στη φροντίδα ρούχων Linley McConnell μίλησε στην εκπομπή CTV Your Morning του Καναδά και μοιράστηκε χρήσιμες συμβουλές και πρακτικά tips για τον σωστό καθαρισμό και την αποθήκευση των χειμερινών ρούχων και αξεσουάρ.Μπουφάν και παλτόΑρχικά, είναι σημαντικό να αδειάσετε καλά όλες τις τσέπες πριν από το πλύσιμο. «Ακόμη και ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει ζημιά τόσο στο ίδιο το ρούχο όσο και στο πλυντήριο. Τα ελαφριά χειμερινά μπουφάν μπορούν να πλυθούν στο σπίτι, σε χαμηλή θερμοκρασία και σε πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα. Μετά το πλύσιμο, καλό είναι να τα αφήσετε να στεγνώσουν ολοκληρωτικά πριν τα αποθηκεύσετε. Αν έχετε στεγνωτήριο προσέξτε πολύ το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσετε, ώστε να μην χαλάσει το γέμισμα των μπουφάν».