Φοιτήτρια μόδας δημιουργεί σειρά ρούχων για παιδιά με αυτισμό

Μία φοιτήτρια στο Εδιμβούργο δημιούργησε μια σειρά ρούχων για παιδιά με αυτισμό που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής υπερφόρτωσης.







Η Farah Conn, η οποία φοιτά στο τελευταίο έτος του τμήματος Τεχνολογίας Μόδας στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, δημιούργησε τη δική της μάρκα ρούχων εμπνευσμένων από τη θάλασσα, τα οποία διαθέτουν εξαιρετικά απαλά υφάσματα, επίπεδες ραφές και δεν φέρουν ετικέτες.



Με την ονομασία Little Waves, η συλλογή της απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών και θα παρουσιαστεί αργότερα στη Σχολή Κλωστοϋφαντουργίας και Σχεδιασμού του πανεπιστημίου της.



Η φοιτήτρια, που συνεργάστηκε με γονείς, φροντιστές και επαγγελματίες που υποστηρίζουν παιδιά με αυτισμό, δήλωσε για την απόφασή της: «Η τεχνολογία στη μόδα έχει να κάνει με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Δεν καταλάβαινα γιατί τα παιδιά με αυτισμό θα έπρεπε να έχουν λιγότερες επιλογές ή λιγότερο συναρπαστικά ρούχα. Ήθελα να σχεδιάσω ρούχα που να είναι χαλαρωτικά και λειτουργικά, αλλά και χαρούμενα και χωρίς αποκλεισμούς, κάτι που τα παιδιά θα ένιωθαν άνετα να φορούν».

