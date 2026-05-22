Φοιτήτρια μόδας δημιουργεί σειρά ρούχων για παιδιά με αυτισμό
MARIE CLAIRE

Φοιτήτρια μόδας δημιουργεί σειρά ρούχων για παιδιά με αυτισμό

Τα βοηθά να αντιμετωπίζουν τα αισθητηριακά προβλήματα.

Φοιτήτρια μόδας δημιουργεί σειρά ρούχων για παιδιά με αυτισμό

Μία φοιτήτρια στο Εδιμβούργο δημιούργησε μια σειρά ρούχων για παιδιά με αυτισμό που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής υπερφόρτωσης.

 
 
Η Farah Conn, η οποία φοιτά στο τελευταίο έτος του τμήματος Τεχνολογίας Μόδας στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, δημιούργησε τη δική της μάρκα ρούχων εμπνευσμένων από τη θάλασσα, τα οποία διαθέτουν εξαιρετικά απαλά υφάσματα, επίπεδες ραφές και δεν φέρουν ετικέτες.

Με την ονομασία Little Waves, η συλλογή της απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών και θα παρουσιαστεί αργότερα στη Σχολή Κλωστοϋφαντουργίας και Σχεδιασμού του πανεπιστημίου της.

Η φοιτήτρια, που συνεργάστηκε με γονείς, φροντιστές και επαγγελματίες που υποστηρίζουν παιδιά με αυτισμό, δήλωσε για την απόφασή της: «Η τεχνολογία στη μόδα έχει να κάνει με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Δεν καταλάβαινα γιατί τα παιδιά με αυτισμό θα έπρεπε να έχουν λιγότερες επιλογές ή λιγότερο συναρπαστικά ρούχα. Ήθελα να σχεδιάσω ρούχα που να είναι χαλαρωτικά και λειτουργικά, αλλά και χαρούμενα και χωρίς αποκλεισμούς, κάτι που τα παιδιά θα ένιωθαν άνετα να φορούν».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης