Τι είναι το doomspending και τρεις τρόποι για να το αποφύγετε

Ηοικονομική ανασφάλεια, ο πληθωρισμός και η συνεχής έκθεση στα social media έχουν δημιουργήσει μια νέα καταναλωτική συνήθεια που απασχολεί ιδιαίτερα τη Gen Z και τους millennials, το λεγόμενο «doomspending».Πρόκειται για τις παρορμητικές αγορές που κάνουμε όχι επειδή χρειαζόμαστε πραγματικά κάτι, αλλά επειδή θέλουμε να νιώσουμε καλύτερα απέναντι στο άγχος, την πίεση ή την απαισιοδοξία για το μέλλον έστω και για μια στιγμή.Από ένα ακόμη skincare προϊόν μέχρι ακριβά sneakers ή μικρές καθημερινές «ανταμοιβές», το doom spending λειτουργεί σαν μια μορφή συναισθηματικής διαφυγής. Ειδικοί εξηγούν γιατί συμβαίνει και ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι να το περιορίσουμε χωρίς να στερούμαστε τις μικρές απολαύσεις της ζωής.Το «αγοράζω τώρα και βλέπουμε μετά», τo moto πίσω από το doomspending δεν είναι η καλύτερη στρατηγική ούτε για τα οικονομικά σας ούτε για το μέλλον σας. Το πρόβλημα είναι ότι η προσωρινή ανακούφιση συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη οικονομική πίεση αργότερα.Η Giovanna González, συγγραφέας του βιβλίου Cultura & Cash, εξηγεί ότι το doom spending προκύπτει από τη σκέψη: «Ποιο το νόημα να αποταμιεύω για το μέλλον;». Με άλλα λόγια, πολλοί επιλέγουν να ζουν μόνο για το παρόν, εγκαταλείποντας στόχους όπως η αγορά σπιτιού ή η σύνταξη.Σύμφωνα με έρευνα της Intuit, το 73% των Gen Z διστάζει να θέσει μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους. Ωστόσο, το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στους πολύ νέους ανθρώπους: περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Αμερικανούς παραδέχονται ότι ξοδεύουν χρήματα σε περιττά πράγματα για να ξεφύγουν προσωρινά από το στρες.