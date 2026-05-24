Οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί προορισμοί για ένα ταξίδι της τελευταίας στιγμής

Είτε αναζητάτε μια πολιτιστική απόδραση με εξερεύνηση μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είτε απλώς θέλετε να χαλαρώσετε δίπλα στη θάλασσα, αυτοί είναι οι προορισμοί που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας, σύμφωνα με στοιχεία. Μπορεί το να κλείνεις ένα ταξίδι πολύ νωρίτερα να σου δίνει κάτι να περιμένεις με ανυπομονησία, όμως στην Ελλάδα έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στις last-minute αποδράσεις.Αν νιώθετε το ίδιο και χρειάζεστε λίγη έμπνευση για την επόμενη αυθόρμητη εξόρμησή σας, αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο τελευταίο Travel Horizons Report της lastminute.com, του ταξιδιωτικού πράκτορα που στόχο έχει να αναλαμβάνει την ευθύνη για προσεκτικά επιλεγμένες, ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες.Με βάση τις αναχωρήσεις ταξιδιωτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, η ταξιδιωτική εταιρεία αποκάλυψε τους προορισμούς με τη μεγαλύτερη αύξηση κρατήσεων το 2025 σε σύγκριση με το 2024.