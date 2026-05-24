«Δεχόμουν bullying ως παιδί και τώρα δυσκολεύομαι πολύ να κάνω φιλίες» – Τι απαντά η ειδικός

Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν πάντα άνετα, ακόμα και σε περιβάλλοντα που δεν γνωρίζουν καλά. Είναι κοινωνικοί και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στο καινούριο. Υπάρχουν εκείνοι που δυσκολεύονται από τη φύση τους να αναπτύξουν σχέσεις με τους άλλους από την πρώτη στιγμή, μα όταν νιώσουν ασφάλεια τότε γίνονται και εκείνοι ένα με την υπόλοιπη παρέα. Και υπάρχουν και εκείνοι, που λόγω εμπειριών, νιώθουν πάντα αποκομμένοι και πως δεν μπορούν να χτίσουν ουσιαστικές σχέσεις.Η παρακάτω ιστορία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην τελευταία κατηγορία, καθώς μία γυναίκα ζητά τη βοήθεια της Annalisa Barbieri και του Guardian, ώστε να καταλάβει γιατί τα όσα έζησε ως παιδί και έφηβη δεν την αφήνουν να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με άλλους.«Είμαι στα τέλη της δεκαετίας των 30 και έχω ένα υπέροχο αγοράκι δύο ετών και έναν υποστηρικτικό σύζυγο. Παρ’ όλα αυτά, όταν πηγαίνω με το παιδί μου έξω, νιώθω συχνά σαν να γυρίζω πίσω στην εφηβεία μου. Βλέπω ομάδες γονιών που φαίνονται ήδη δεμένες μεταξύ τους και εγώ αισθάνομαι αποκομμένη, σαν να μην ανήκω πραγματικά πουθενά», γράφει στην αρχή πριν εξηγήσει ότι βίωσε έντονο bullying ως έφηβη.«Είχα φίλους όταν ήμουν μικρότερη, όμως στην εφηβεία άλλαξα σχολείο και βίωσα έντονο bullying. Αυτή η εμπειρία επηρέασε βαθιά την αυτοπεποίθησή μου. Για πολλά χρόνια ένιωθα ντροπαλή, αόρατη, με την πεποίθηση ότι δεν είμαι αρκετά καλή, αρκετά έξυπνη ή αρκετά συμπαθής για να με θέλουν οι άλλοι κοντά τους.Αργότερα μετακόμισα στο Λονδίνο, όμως και εκεί δυσκολεύτηκα να δημιουργήσω ουσιαστικές φιλίες. Έκανα προσπάθειες, βρέθηκα σε παρέες, αλλά σχεδόν πάντα ένιωθα ότι δεν καταφέρνω να γίνω πραγματικό κομμάτι τους.Βρήκα κάποια βοήθεια μέσα από συμβουλευτική και αγωγή για το άγχος, όμως εξακολουθώ να δυσκολεύομαι να εμπιστευτώ τους ανθρώπους. Μετά τη γέννηση του παιδιού μου, πολλές φίλες απομακρύνθηκαν, ενώ και οι νέες γνωριμίες από ομάδες γονέων σταδιακά χάνοται.