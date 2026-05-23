Οι σχέσεις βελτιώνονται θεαματικά για αυτά τα ζώδια μέχρι το τέλος Μαΐου

Οι τελευταίες ημέρες του Μαΐου φέρνουν σημαντικές εξελίξεις στην ερωτική ζωή ορισμένων ζωδίων, με τις σχέσεις να αλλάζουν κατεύθυνση και να οδηγούνται σε ένα πολύ πιο ουσιαστικό και σταθερό κεφάλαιο. Ο μήνας ξεκίνησε με την Πανσέληνο στον Σκορπιό την 1η Μαΐου, η οποία φωτίζει βαθιά συναισθήματα, κρυμμένες ανάγκες και όσα χρειάζονται επαναπροσδιορισμό μέσα στις σχέσεις. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η είσοδος του Ερμή στον Ταύρο βοηθά στην ουσιαστική επικοινωνία, ενώ στα μέσα του μήνα η Αφροδίτη πέρασε στον Καρκίνο και ο Ήλιος στους Διδύμους φέρνοντας αισιοδοξία, εξωστρέφεια και νέες δυνατότητες στην αγάπη. Η Μπλε Πανσέληνος στον Τοξότη στις 31 Μαΐου λειτουργεί σαν σημείο καμπής, βοηθώντας κάποια ζώδια να βρουν τελικά τις σχέσεις και τις προσωπικές συνδέσεις.