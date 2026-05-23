Ο «χωρισμός» της μητρότητας: Πώς άλλαξε η φιλία μας όταν η κολλητή μου έγινε μητέρα

Υπάρχουν φιλίες που φαίνεται να μη διαταράσσονται ποτέ, μέχρι να υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του ενός ατόμου, όπως ο ερχομός ενός παιδιού. Για πολλές γυναίκες, αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητά τους, αλλά και τις σχέσεις που θεωρούσαν σταθερές.Όταν μια γυναίκα γίνεται μητέρα, οι ρυθμοί αλλάζουν, οι προτεραιότητες μετατοπίζονται και, συχνά, δημιουργείται μια απόσταση από φιλίες, που κάποτε θεωρούνταν απόλυτα σταθερές. Μέχρι να γίνει συνειδητό όλο αυτό που συμβαίνει, η σχέση έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει και η απόσταση να κερδίζει έδαφος.Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως «Motherhood Divide» (ο «χωρισμός της μητρότητας») και περιγράφει το χάσμα που δημιουργείται όταν δύο γυναίκες, που κάποτε μοιράζονταν παρόμοιο τρόπο ζωής, αρχίζουν να ζουν εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες.«Είμαι παντρεμένη χωρίς παιδιά και έχω βιώσει αρκετές φορές την απομάκρυνση φίλων όταν έγιναν μητέρες», αναφέρει η συγγραφέας Maggie Wu, σε σχετικό άρθρο της στο everymom.comΗ πρώτη φορά συνέβη όταν διένυε τη δεκαετία των 20. Τότε, δεν υπήρχε η λέξη ή το πλαίσιο για να εξηγήσει αυτό που συνέβαινε. Η σχέση με μια πολύ κοντινή της φίλη άρχισε να αλλάζει σταδιακά, μετά τη γέννηση του παιδιού της. «Το πήρα προσωπικά. Ένιωθα σαν να έκανα κάτι λάθος. Έστελνα δώρα, έδειχνα ενδιαφέρον, προσπαθούσα να είμαι παρούσα. Όμως η απόσταση μεγάλωνε. Σήμερα γνωρίζω ότι αυτό που βίωσα έχει όνομα: το Motherhood Divide».Η σχέση τους, πριν αλλάξει, έμοιαζε σταθερή. Ζούσαν σε διαφορετικές πολιτείες, αλλά αυτό δεν επηρέαζε τη σύνδεσή τους. Σε ένα ταξίδι και με άλλες φίλες για τον γάμο κοινής γνωστής τους, μιλούσαν για τα όνειρά τους: η μία ήθελε να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό γάμων, η άλλη να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση.