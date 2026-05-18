Αναμνήσεις ενός Κοριτσιού: Η ταινία της πρωτοπόρου του #MeToo στη Γαλλία που βασίζεται στην πραγματική ιστορία της Νομπελίστα Annie Ernaux

Το photocall πριν την πρεμιέρα της ταινίας Mémoire de fille στο πλαίσιο του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ήταν συγκινητικό. Η 86χρονη κάτοχος βραβείου Νομπέλ Λογοτεχνίας Annie Ernaux πόζαρε στο φακό δίπλα με την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Judith Godrèche, η οποία αποφάσισε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομότιτλο μυθιστόρημα της συγγραφέα που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2016.Η Ernaux αποφάσισε εξήντα σχεδόν χρόνια μετά από το μοιραίο για εκείνη καλοκαίρι του 1958 να εκθέσει στο κοινό την εμπειρία της από την ενηλικίωσή της και τη ζωή στην κατασκήνωση, όπου είχε την πρώτη της ολοκληρωμένη ερωτική εμπειρία.