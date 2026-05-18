Στεγαστική κρίση: Νεαρές γυναίκες στην Βρετανία μένουν με καλόγριες για να μειώσουν τα κόστη διαμονής

Ηκρίση κόστους ζωής φαίνεται πως οδηγεί όλο και περισσότερους νέους σε εναλλακτικές μορφές συγκατοίκησης. Στο Λονδίνο, νεαρές γυναίκες, κυρίως από τη γενιά Ζ, επιλέγουν να μένουν σε ξενώνες που λειτουργούν από μοναχές, αναζητώντας μια πιο προσιτή και ασφαλή καθημερινότητα μέσα σε μια περίοδο αυξημένων ενοικίων και οικονομικής πίεσης.Ένα από τα παραδείγματα που συζητήθηκαν έντονα στα social media είναι το hostel των Religious of Mary Immaculate, όπου γυναίκες μπορούν να νοικιάσουν δωμάτια χωρίς να ανήκουν στο θρησκευτικό τάγμα.Σε βίντεο της Daily Mail UK, η δημοσιογράφος Mimi Yates επισκέφθηκε τον χώρο και μίλησε τόσο με τις μοναχές όσο και με τις νεαρές ενοίκους. Όπως ανέφερε, αρκετές από αυτές επέλεξαν τη συγκεκριμένη λύση επειδή το ενοίκιο θεωρείται «πολύ λογικό» σε σχέση με τις τιμές που βρίσκουν σε σπίτια στην πόλη.Η συγκατοίκηση, ωστόσο, συνοδεύεται και από συγκεκριμένους κανόνες: μόνο γυναίκες μπορούν να μένουν εκεί, δεν επιτρέπονται άνδρες στα δωμάτια, ενώ υπάρχει και συγκεκριμένη ώρα επιστροφής τα βράδια.Παρόλα αυτά, όσες ζουν εκεί περιγράφουν το περιβάλλον ως ιδιαίτερα ζεστό και υποστηρικτικό. Μία από τις ενοίκους, η Karen, που θέλει να ασχοληθεί με τον χορό burlesque, ανέφερε ότι οι μοναχές στηρίζουν την επιλογή της, ενώ μια άλλη κάτοικος, η Sophia, χαρακτήρισε το μέρος «ζεστό, ασφαλές και γεμάτο φίλους».Στην καθημερινότητα περιλαμβάνονται κοινά πρωινά γεύματα αλλά και βραδιές ταινιών με τις μοναχές και τις υπόλοιπες ενοίκους, δημιουργώντας ένα είδος κοινότητας που πολλές νέες γυναίκες φαίνεται να αναζητούν.