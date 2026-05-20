Pucci-girl summer ή αλλιώς το μεσογειακό καλοκαίρι σε μετάξι

Στα μέσα του περσινού καλοκαιριού, η πλατφόρμα που λατρεύουμε να μισούμε, το TikTok, ανακύρηξε τη θερινή σεζόν ως ”Pucci-girl summer”. Και ενώ το TikTok έχει καταλήξει να έχει επιρροή στις τάσεις και συχνά να τις ορίζει και να τις ξεκινά, αυτή τη φορά, είχε αργήσει να μπει στο party. Η χαρά των μεταξωτών υφασμάτων που χαρακτηρίζουν τον ιταλικό οίκο ή αλλιώς «το μεσογειακό ηλιοβασίλεμα χυμένο σε ύφασμα» έχουν κερδίσει μια θέση στην καλοκαιρινή μας σκέψη εδώ και δεκαετίες.Ίσως ήταν μια προοικονομία πως η μόδα είχε ξεπεράσει πλέον τα μονότονα look του μινιμαλισμού και του μπεζ ή ίσως απλά έκλεισε ένας κύκλος φυσικά και ο μαξιμαλισμός περίμενε στη γωνία να μας ανεβάσει τη διάθεση. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει ένα brand συνυφασμένο με τη χαρά της ζωής, αυτό εύκολα θα ήταν το Pucci.