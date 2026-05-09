Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες: Δύο γυναίκες αφηγούνται τη δύσκολη διαδρομή προς τη μητρότητα και τη χαρά του να κρατούν τα παιδια τους στην αγκαλιά τους

Ημητρότητα συχνά παρουσιάζεται ως μια αυτονόητη και φυσική διαδρομή. Για πολλές γυναίκες, όμως, ο δρόμος μέχρι να κρατήσουν ένα παιδί στην αγκαλιά τους περνά μέσα από εξωσωματικές, παλίνδρομες κυήσεις, απώλειες, μήνες νοσηλείας, φόβο και αβεβαιότητα. Κι όμως, μέσα από τις πιο δύσκολες στιγμές, γεννιέται συχνά μια δύναμη που ούτε οι ίδιες γνωρίζουν ότι διαθέτουν.





Δύο γυναίκες μιλούν στο Marie Claire, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Μαΐου, για τον δικό τους προσωπικό «Γολγοθά» μέχρι να αποκτήσουν παιδιά. Μοιράζονται μαζί μας όλα όσα έζησαν και τονίζουν ότι άξιζε να συνεχίσουν να προσπαθούν, καθώς τώρα κρατούν στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους – και αυτό δεν το αλλάζουν με τίποτα.





Η ιστορία της Ευριδίκης: Η διάγνωση με στίγμα και σκλήρυνση που δεν τη λύγισαν

Μόλις 24 ετών ήταν η Ευριδίκη όταν αποφάσισε με τον σύζυγό της, τον Γιάννη, να γίνουν γονείς. Θεωρούσε ότι η μητρότητα θα ερχόταν εύκολα, αβίαστα και χαρούμενα – όπως έβλεπε πως γινόταν για τις περισσότερες γυναίκες γύρω της. Η ζωή, όμως, μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, οι οποίες δεν είναι πάντα ευχάριστες. Έτσι και εκείνη, μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της τις δύο κόρες της βίωσε εμπειρίες που ούτε φανταζόταν και ούτε εύχεται να βιώσει ποτέ γυναίκα. Στην κουβέντα που είχαμε μαζί της το μήνυμα που έστειλε στις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, είναι να μην τα παρατήσουν.



«Το ήθελα πάντα. Το να γίνω μαμά υπήρχε μέσα μου. Αφού παντρεύτηκα, το αποφασίσαμε πιο συνειδητά με τον σύζυγό μου. Το θέλαμε και οι δύο.





Στην αρχή πίστευα ότι θα ήταν μια “φυσιολογική” διαδικασία, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, χωρίς ταλαιπωρία. Ότι θα έρθει όπως έρχεται σε πολλά ζευγάρια, εύκολα. Όμως η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική από αυτό που είχα στο μυαλό μου. Παντρευτήκαμε το 2007 και ξεκινήσαμε τις προσπάθειες το 2008.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr