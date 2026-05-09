Πώς είναι να μεγαλώνει κανείς από νάρκισσους γονείς και ποιο είναι το αντίθετό του

Γυναίκες που προσπαθούν να είναι τέλειες σε όλα επειδή έτσι εκπαιδεύτηκαν. Νέες με χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχουν πειστεί ότι δεν αξίζουν προσοχή ή αγάπη γι’ αυτό που είναι. Σύντροφοι που αναλώνονται σε αδιέξοδες σχέσεις με «σκληρά αρσενικά» επειδή έχουν μάθει στην απόρριψη από τα παιδικά τους χρόνια.Ποιο είναι το κοινό τους χαρακτηριστικό; Μεγάλωσαν με νάρκισσους γονείς, προσωπικότητες με διογκωμένο «εγώ» που ενδιαφέρονταν περισσότερο για την επιβολή και την ισχύ μέσα στην οικογένεια παρά για τα συναισθήματα των παιδιών τους. Λειτουργώντας, όμως, έτσι έχουν επηρεάσει κάθε βήμα της μελλοντικής ενήλικης ζωής των μικρών τους, τις επιλογές, ακόμα και την υγεία τους.Η συμβουλευτική ψυχολόγος δρ. Σάρα Ντέιβις, θύμα και η ίδια ναρκισσιστών γονέων, έγραψε το βιβλίο Μεγαλωμένοι από νάρκισσους γονείς (εκδόσεις Key Books) και μας μίλησε για το βίωμά της.«Πολλοί ενήλικες σήμερα κουβαλούν μέσα τους τον αντίλαλο μιας παιδικής ηλικίας όπου οι γονείς δεν λειτούργησαν ως σταθεροί φροντιστές, αλλά ως απαιτητικά, χειριστικά, συναισθηματικά απορροφημένα “εγώ”. Ο πατέρας και η μητέρα δεν ήταν λιμάνι ασφάλειας, αλλά πηγή σύγχυσης, ενοχής ή φόβου. Το αποτέλεσμα είναι παιδιά που στην ενήλικη ζωή τους γίνονται και πάλι θύματα στο ίδιο μοντέλο σχέσεων. Ένας ναρκισσιστής γονέας μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση και τις μελλοντικές σχέσεις του παιδιού. Έχω κι εγώ εμπειρία από πρώτο χέρι για το τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε περιβάλλον ναρκισσισμού, αν και δεν την αποτυπώνω στο βιβλίο. Κυρίως γράφω για τη βαθιά κατανόηση των δυνάμεων μέσα σε μια ναρκισσιστική οικογένεια, όπως την έχω ζήσει δουλεύοντας για πολλά χρόνια με πελάτες και κάνοντας επιστημονική έρευνα στο θέμα. Η μελέτη μου βασίζεται στην επαγγελματική μου πείρα και στις συλλογικές μαρτυρίες όσων έχουν βιώσει παρόμοια θεραπευτικά ταξίδια».