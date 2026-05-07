Ρίτα Γουίλσον: Πώς η απώλεια της μητέρας της άλλαξε τη σχέση της με τα παιδιά της

«Παρόλο που ήταν η καλύτερή μου φίλη και πίστευα ότι της είχα κάνει όλες τις ερωτήσεις που θα μπορούσα ποτέ να θέλω να της κάνω, εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα που εύχομαι να την είχα ρωτήσει, που εύχομαι να γνώριζα», λέει για τη μητέρα της, Dorothy, η οποία πέθανε το 2014, σε συνέντευξή της στο PEOPLE, η Rita Wilson.«Για να το πω απλά, ποτέ δεν το ξεχνάς όταν χάνεις τη μητέρα σου».Στο νέο της άλμπουμ Sound of a Woman, η Rita Wilson επιστρέφει στη σχέση μητέρας–κόρης μέσα από το τραγούδι «Your Mother».«Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεις / Ήταν κάποτε κάποια άλλη / Αν την ακούσεις θα μάθεις / Όσο οι εποχές αλλάζουν / Ότι δεν θα έχεις ποτέ άλλη / Τη μητέρα σου», τραγουδά στον ρεφρέν.Η Rita Wilson είναι μητέρα δύο παιδιών και μητριά δύο ακόμα και μίλησε στο περιοδικό για το πώς πώς η απώλεια της μητέρας της επηρέασε τη σχέση της με τα παιδιά της.«Στα παιδιά μου σήμερα είμαι πιθανότατα πιο “χωρίς φίλτρο”. Τους λέω πράγματα συνέχεια, και συνήθως γελάμε πολύ με αυτό, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η ανάγκη να νιώθεις ότι σε γνωρίζουν πραγματικά, ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη σχέση με την οικογένειά σου και τα παιδιά σου, ώστε να μπορείς να είσαι ειλικρινής και να κάνεις αυτές τις συζητήσεις – γιατί ποτέ δεν ξέρεις».Η ίδια εξηγεί πως ελπίζει το τραγούδι να λειτουργήσει ως αφορμή για σκέψη: «Ελπίζω οι άνθρωποι να ρωτούν τις μαμάδες τους όλες τις ερωτήσεις όσο είναι ακόμα ζωντανές».