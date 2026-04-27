Χωρίς κινητά στο τραπέζι: Τα εστιατόρια που απαγορεύουν τις οθόνες και γίνονται viral

Φανταστείτε να κάθεστε με φίλους σε ένα τραπέζι και τη στιγμή που πάτε να πιάσετε το κινητό σας, κάποιος να σας σταματά. Σε ένα μπιστρό στη νότια Γαλλία, αυτό δεν είναι απλώς μια ιδέα, αλλά καθημερινή πρακτική.Η τάση των «phone-free» εστιατορίων, που ξεκίνησε ως μια πιο εκκεντρική προσέγγιση, φαίνεται πλέον να αποκτά δυναμική και να εξαπλώνεται, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υπερβολική, σήμερα μοιάζει να ανταποκρίνεται σε μια βαθύτερη ανάγκη: να αποσυνδεθούμε από τις οθόνες και να συνδεθούμε ξανά με τους συνανθρώπους μας.Σε πολλά εστιατόρια, οι κανόνες ποικίλλουν. Από απλές συστάσεις, τύπου να μην χρησιμοποιούνται κινητά στο τραπέζι, μέχρι πιο αυστηρές πολιτικές, όπου οι πελάτες καλούνται να τα αφήσουν σε ειδικά κουτιά ή θήκες κατά την είσοδο. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, προσφέρονται και κίνητρα, όπως εκπτώσεις για όσους επιλέγουν να αποσυνδεθούν για λίγες ώρες.Η λογική πίσω από αυτή την τάση είναι απλή και θέλει την εμπειρία του φαγητού να μην αφορά μόνο το φαγητό, αλλά και την παρουσία. Όπως επισημαίνουν ειδικοί του χώρου της γαστρονομίας, η συνεχής ειδοποίηση ενός κινητού μπορεί να αποσπάσει πλήρως την προσοχή μας, μεταφέροντάς μας νοητά αλλού.