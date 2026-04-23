The Devil Wears Prada: Πόσο θα κόστιζαν σήμερα κομμάτια και συνήθειες της πρώτης ταινίας;

«Φοράς τις…;;;» «Τις μπότες Chanel; Ναι, τις φοράω». Το εν λόγω ζευγάρι μπότες που εντυπωσίασε την Emily και εισήγαγε την Andy βαθύτερα στον κόσμο της μόδας και του στυλ, κόστιζε τότε περίπου 1.500 δολάρια. Σήμερα, σύμφωνα με άρθρο του The Cut, μπορεί κανείς να το βρει σαν vintage κομμάτι έναντι 4.154 δολαρίων.Με αφορμή την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του σίκουελ της εμβληματικής ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» που λειτούργησε ως επιστολή αγάπης για τα περιοδικά, το αμερικανικό The Cut υπολόγισε τις αντιστοιχίες τιμών σε κάποια «έξοδα» των χαρακτήρων της σειράς -αν και οι μπότες της Andy ήταν μάλλον ευγενικός δανεισμός από το βεστιάριο του Runway υπό την καθοδήγηση του Nigel.