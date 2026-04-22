Whimsymaxxing: Άλλη μια πίεση παραγωγικότητας ή πράξη αντίστασης;

Looksmaxxing, wellnessmaxxing… το δεύτερο συνθετικό έχει αρχίσει να κολλάει παντού παρακινώντας μας να κάνουμε τον μέγιστο δυνατό κόπο στο αντίστοιχο κομμάτι της ζωής μας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την παραγωγικότητα. Έχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό.Κάπου εδώ έρχεται το whimsymaxxing, που, αν και σημάδι της εποχής κρίνοντας από την ονομασία του, μας παρακινεί να αφεθούμε πιο ήρεμες και να επανασυνδεθούμε με τη θηλυκή μας ενέργεια και την παιδικότητά μας βάζοντας συνειδητά ρομαντισμό και μαγεία στην καθημερινότητά μας. Η ουσία του είναι «να κάνουμε και να παρατηρούμε όμορφα πράγματα όχι για κάποιο κοινό, αλλά για να νιώθουμε εμείς πιο ζωντανές μέσα στην καθημερινότητά μας».